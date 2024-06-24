Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Altunelma Mahallesi'nde çıkan anız yangını, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kontrol altına alındı.

henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına hızlı müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 8 araç ve 30 personelle yürütülen çalışmalar sonucunda anız yangınının kontrol altına alınıp söndürüldüğü bildirildi.