Dondurucu Soğukta Sıcak Bir El: Unutulmayan Mücadele

Depremin ilk anlarından itibaren -20 dereceyi bulan dondurucu soğukta, sahadaki her bir enkazın başında, her bir çadırın içinde milletinin yarasını saran Mustafa Çiftçi, Afşin halkının gönlünde silinmez bir iz bırakmıştı.

Belediye Başkanı Koray Kıraç, bu devasa dayanışma ruhunu unutmadıklarını vurgulamak adına gerçekleştirdiği ziyarette, "Devletin şefkatli yüzünü en zor anımızda yanımızda gördük," mesajını verdi.

Ziyaretten Öne Çıkan Başlıklar

Başkan Kıraç, Afşin’in toparlanma sürecindeki destekleri için Bakan Çiftçi’ye tüm hemşehrileri adına şükranlarını sundu.

Görüşmede, kriz anlarındaki kararlı duruşuyla "milletin adamı" profilini çizen Çiftçi’nin sahadaki özverisi yad edildi.

Ziyaret sadece geçmişi anmakla kalmadı; Afşin’in yeniden imarı ve geleceğe dönük projeler hakkında da istişarelerde bulunuldu. Başkan Kıraç: "Bizim için Mustafa Çiftçi demek; sadece bir Bakan demek değil, enkazın soğuğunda yanımızda ısınan, ekmeğini bizimle bölüşen bir ağabey, bir siperdaş demektir. Afşin bu yiğitliği asla unutmayacak." ifadelerini kullandı.

Bu buluşma, felaketin üzerinden geçen zamana rağmen devlet-millet kaynaşmasının ne kadar diri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Afşin, kendisine uzanan o samimi eli unutmadığını bu vefa ziyaretiyle tüm Türkiye’ye ilan etti.