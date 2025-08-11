6897Adf9832Cc6235B4B5A2D

Ağustos 2025 Kira Artış Oranı Ne Kadar?

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre; Temmuz 2025’te:

  • Bir önceki aya göre %2,06 arttı,

  • Bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,08 arttı,

  • Geçen yılın aynı ayına göre %33,52 arttı,

  • On iki aylık ortalamalara göre ise %41,13 artış kaydedildi.

Konut kiralarında yasal üst sınır bu ay %41,13 oldu.

Kira Artış Oranı Hesaplama (Ağustos 2025)

Örnek 1:

  • Mevcut kira: 10.000 TL

  • Zam oranı: %41,13

  • Zam tutarı: 4.113 TL

  • Yeni kira: 14.113 TL

Örnek 2:

  • Mevcut kira: 15.000 TL

  • Zam oranı: %41,13

  • Zam tutarı: 6.169 TL

  • Yeni kira: 21.169 TL

Örnek 3:

  • Mevcut kira: 20.000 TL

  • Zam oranı: %41,13

  • Zam tutarı: 8.226 TL

  • Yeni kira: 28.226 TL

