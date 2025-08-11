Ağustos 2025 Kira Artış Oranı Ne Kadar?
TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre; Temmuz 2025’te:
-
Bir önceki aya göre %2,06 arttı,
-
Bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,08 arttı,
-
Geçen yılın aynı ayına göre %33,52 arttı,
-
On iki aylık ortalamalara göre ise %41,13 artış kaydedildi.
Konut kiralarında yasal üst sınır bu ay %41,13 oldu.
Kira Artış Oranı Hesaplama (Ağustos 2025)
Örnek 1:
-
Mevcut kira: 10.000 TL
-
Zam oranı: %41,13
-
Zam tutarı: 4.113 TL
-
Yeni kira: 14.113 TL
Örnek 2:
-
Mevcut kira: 15.000 TL
-
Zam oranı: %41,13
-
Zam tutarı: 6.169 TL
-
Yeni kira: 21.169 TL
Örnek 3:
-
Mevcut kira: 20.000 TL
-
Zam oranı: %41,13
-
Zam tutarı: 8.226 TL
-
Yeni kira: 28.226 TL