Programın konuğu, iş dünyasının önemli isimlerinden Ensar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Tanrıverdi oldu. Etkinliğin moderatörlüğünü Ahilik Hareketi Derneği Başkanı Kadir Can Şentürk üstlendi.

Ertuğrul Tanrıverdi, programda iş hayatındaki deneyimlerini ve başarı hikayesini katılımcılarla paylaştı. Etkinlik, hem katılımcılardan gelen yoğun ilgi hem de samimi bir atmosferle oldukça verimli geçti. Program sonunda Ahilik Hareketi Derneği Başkan Yardımcısı Faruk Kızıldağ, Ertuğrul Tanrıverdi’ye günün anısına bir hediye takdim etti.

Program öncesinde, Ahilik Hareketi Derneği’nin projeleri de gündeme geldi. Dernek Başkan Yardımcısı Şeref Dere, serbest Kürsü projesini anlatarak protokol imza törenini gerçekleştirildi. Bu önemli imza töreninde, Uluslararası Gazeteciler ve İnternet Yayıncıları Derneği Başkanı İsmail Koyuncu ve Ahilik Hareketi Derneği Başkanı Kadir Can Şentürk imzaları attı .

Ayrıca, Necati Karapınar da Ahilik Hareketi Derneği’nin yürüttüğü projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinlik, Ahilik değerlerinin ve iş dünyasıyla olan bağlantısının güçlü bir şekilde vurgulandığı, ilham verici bir organizasyon olarak hafızalarda yer aldı.