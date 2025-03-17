Ahıska Türkü Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara hizmet veriyor.

Ailesi 1944’te Orta Asya’ya sürgün edilen Muhammedoğlu, Kırgızistan’da tıp fakültesini bitirdikten sonra ihtisas için Hacettepe Üniversitesi Gastroenteroloji Bölümü'nde 3 yıl çalıştı. Uzmanlık sınavını kazanarak Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görev yaptıktan sonra 10 yıl önce KSÜ’ye atandı.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Doç. Dr. olarak çalışan Muhammedoğlu, laparoskopik pankreas ve safra kesesi ameliyatları başta olmak üzere birçok başarılı operasyona imza attı. Çocukluk hayali olan cerrahlığı Türkiye’de yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Muhammedoğlu, Avrupa, Asya ve Balkanlardan birçok hastanın tedavi için Kahramanmaraş’ı tercih ettiğini söyledi.

Muhammedoğlu, şöyle konuştu:

"İhtisasımı Ankara'da tamamladıktan sonra mecburi hizmetle Kahramanmaraş'a atandım ve burada devlet hastanesinde, sonrasında da üniversitede görevli devam ettim. Biz 1944'te sürgün edilen Ahıska Türklerindeniz. Ben artık ikinci vatanım olarak Kahramanmaraş'ı görüyorum ve burada hekimlik hizmetime devam ediyorum. Cerrahi alanda en üst düzey endoskopik, laparoskopik ameliyatları, endoliminal cerrahisindeki tüm ameliyatları yaparak dünya standartlarına uygun ve yüksek sayıda özellikli ameliyatlar yapan bir hekim olarak görevime Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam etmekteyim."

Başarılı hekim olmanın yolunun mesleği sevmekten geçtiğine işaret eden Muhammedoğlu, hastalara şifa yolunda verilen teknolojik desteklerden dolayı ekip olarak KSÜ yönetimine minnettar olduklarını sözlerine ekledi.