Artan emlak fiyatları Aile Sağlığı Merkezleri’ni (ASM) de etkiledi. Pek çok ASM, mülkiyeti özel kişilere ait olan binalarda hizmet veriyor ve son dönemde fahiş kira bedelleri nedeniyle ev sahipleri ile sıkıntı yaşıyor.

ASM’nin kira sözleşmesi bitmeden binayı tahliye etmek isteyen mülk sahipleri de var, hekimi mahkemeye veren de...

Aile hekimleri, kamu sağlığı hizmeti verdiklerini ve ASM binalarının kamu binaları olması gerektiğini vurgulayarak, sorunun çözümü için Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce gereken adımları atması gerektiğini söyledi.