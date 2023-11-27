Araya giren eşi Halime Kaya'yı da öldüren şahıs polis tarafından her yerde aranıyor.

Adana'da Nurettin Kaya (40), tartıştığı annesi Fahriye Kaya'yı (54) tabanca ile vurarak ağır yaraladı, araya giren eşi Halime Kaya'yı (44) da öldürdü.

İKİSİNİ DE VURUP KAÇTI

Saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde Nurettin Kaya, karşı evde oturan annesi Fahriye Kaya ile mutfakta tartıştı. Sesleri duyup, gelen Halime Kaya, eşi Nurettin Kaya'yı durdurup, tartışmayı sonlandırmak istedi. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran Nurettin Kaya, eşi ile annesini başından vurup, motosiklet ile kaçtı.

KARISI HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. 4 çocuk annesi Halime Kaya hayatını kaybetti, ağır yaralanan Fahriye Kaya ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, bir kebapçıda usta olarak çalışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



