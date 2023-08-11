Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Heybeliada'da 'Kızılay Heybeliada Depremzede Kız Çocukları Gençlik Vakfı'nın kapanış programına katıldı. Programda, Bakan Göktaş'a Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da eşlik etti. Bakan Göktaş, gençlik kampının girişinde bulunan el sanatları alanında resim yaptı.

Depremzede çocuklar, Bakan Göktaş'a yaptıkları portresini hediye etti. Daha sonra temel yaşam desteği alanında çocuklarla birlikte ilk yardım eğitimini izleyen Bakan Göktaş ardından da Kızılay Genel Başkanı Yılmaz'la birlikte depremzede çocuklarla top oynadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Kızılay Gençlik Kampını ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş programda bir konuşma da yaptı. Bakan Göktaş, "Ben açıkçası bu kampın hepinize çok iyi geldiğine inandım ve gördüm. 6 Şubat depreminde hepiniz çok sarsıldınız. Bazılarınızla konuştuk. Hepinizin ayrı ayrı hikayeleri var. Ve burada da yaralarınızı sarmak için bir imkan buldunuz. Öncelikle depremde hayatını kaybeden herkese tabii başsağlığı diliyorum. Yakınlarına sizlere de sabırlar diliyorum. Ama dediğim gibi yaralarımızı hep beraber saracağız, sarmaya da devam edeceğiz. Bu zor günlerin üstesinden de el ele vereceğiz ve bu umut dolu kamplar da zaten yaraları sarmaya bir vesile. Devletimizi ilk andan itibaren milletimizin yanında yer aldı. Biz de bakanlık olarak barınma ihtiyaçlarından psikososyal destek hizmetlerine kadar bu kapsamda pek çok alanda hizmet verdik" dedi.

"Gece gündüz uyumadık"

Bakan Göktaş şöyle konuştu:

"Gece gündüz uyumadık. Bazı çalışanlarımız biliyorsunuz depremden etkilenmesine, depremzede olmasına rağmen kendi acılarını unutup yaraları sarmak için canla başla çalışıp herkesin yanında olmaya devam etti. Sizler de söylediniz, 'Biz kendi acımızı unutup kalkıp yandaki komşumuza yardım etmeye gittik'. Enkaz altından birilerini kurtarabilir miyiz diye baktınız. İşte dayanışma ruhu budur. İşte birlik beraberlik ruhu budur. İşte bizim aile oluşumuz, Türkiye ailesi demek budur. O yüzden iyi ki varsınız sevgili gençler. Bugün bir kez daha bu zor günleri geride bırakmak için yaralarımızı hep beraber sarmak için yine bir arada bulunuyoruz. Belki de en önemlisi bu kapsamda güçlü arkadaşlıklar kurdunuz. Ben de inanıyorum. Buradan çok güzel anılarla ayrılacaksınız. Çok güzel dostluklar, çok güzel bağlar kurdunuz. Gönül bağından öte bir bağ yoktur. Belki mesafe olarak birbirinizden çok uzak olacaksınız ama gönül bağınızı her zaman diri tutun. Ben böyle programları hakikaten çok önemsiyorum. Burada da bundan çok etkilendiğimi bir kere daha söylemek istiyorum"

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Yılmaz, Bakan Göktaş'a konuşmasının ardından günün anısına hediye takdim etti.