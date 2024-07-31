Yangının yarattığı travmatik etkileri azaltmak ve köy halkının psikolojik iyilik halini desteklemek amacıyla bölgede bulunan ekipler, bireysel ve grup terapileri düzenleyerek halkın yanında oluyor. Psikososyal Destek Ekipleri, yangından etkilenen çocuklar, yaşlılar ve yetişkinlerle birebir görüşmeler yaparak, onların yaşadığı korku ve stresle başa çıkmalarına yardımcı oluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, "Yangının ardından köy halkının yaşadığı travmayı en aza indirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Psikososyal destek, bu süreçte halkımızın toparlanmasına önemli katkı sağlayacaktır," şeklinde açıklamada bulundular.

Editör: Yunus Firdevsoğlu