Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kurum içi dayanışmayı güçlendirmeye yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, personeller arası bocce turnuvası düzenlendi.

Farklı birimlerden personelin katılımıyla gerçekleştirilen turnuva, renkli görüntülere ve dostça rekabete sahne oldu. Kurum içinde kaynaşma, motivasyon ve takım ruhunun geliştirilmesi amacıyla düzenlenen turnuva büyük ilgi gördü.

Turnuva sonunda; Huzurevi Müdürlüğü personelinden oluşan takım birinci, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü personeli ise ikinci oldu.

Birinci olan ekibe ödülleri, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü M. Ferdi Bozkurt tarafından takdim edildi.

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan İl Müdürü Bozkurt, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi bizlere önemli sorumluluklar yüklüyor. Hem hizmet sunduğumuz aile yapısını korumak hem de kurum içindeki birlik duygusunu pekiştirmek adına bu tarz etkinlikleri çok önemsiyoruz. Turnuvaya katılan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren takımları tebrik ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile Yılı boyunca hem hizmet alanlarına hem de kurum kültürüne yönelik sosyal ve bütünleştirici etkinliklerine devam edecek.