Kampanya Tarihleri ve Geçerli Olduğu Ülkeler

İndirimli biletler 20 Ağustos 2025 saat 10.00’dan, 22 Ağustos 2025 saat 23.59’a kadar satışta olacak. Seyahatler ise 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kampanya; Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç uçuşlarını kapsıyor.

8 Kg Kabin Bagajı Dahil

AJet’in indirimli bilet kampanyasında 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı bulunuyor. Ek bagaj ücreti ise 10 kg’ye kadar 5 euro, 11-20 kg için 9 euro olacak.

112 Bin 224 Koltuk Satışta

Kampanyada toplam 112 bin 224 koltuk satışa sunuldu. Biletler yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden satın alınabilecek.