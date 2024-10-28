Kongrelere, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Yapılan seçimler sonucunda AK Parti Göksun İlçe Başkanlığına Furkan Özdemir, AK Parti Afşin İlçe Başkanlığına Burhan Karabulut ve AK Parti Andırın İlçe Başkanlığına Abdulkadir Kayıran seçildi. Kongrelerde, yeni yönetimlerin Kahramanmaraş’a ve ilçelere hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Yeni ilçe başkanları, teşkilatlarıyla birlikte AK Parti’nin hedef ve projelerine katkı sağlamak amacıyla özveriyle çalışacaklarını ifade etti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu