Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tensipleriyle AK Partiden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Gösterilen Fırat Görgel Bir yandan seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelirken bir yandan da Yaptığı Ve Yapacağı Çalışmaları Anlatmaya Devam Ediyor.

Adaylığı açıklanır açıklanmaz kolları sıvayan Başkan Adayı Görgel, dur durak bilmeden dokunulmadık yürek, çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamak için saha çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Görgel, yaptığı ziyaretler sonrası Aksu Habere özel bir değerlendirmede bulunarak, “Vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz, seçim gününe kadar herkesin gönlüne girerek tüm hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz.” dedi.

