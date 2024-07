Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Dulkadiroğlu ilçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Hınaz, şunları söyledi:

"Dünümüz, bugünümüz ve yarınlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın yüzlerini bir an olsun güldürebilmek amacıyla Kur'an kursunda öğrencilerimiz ile her zaman bir araya gelmeye çalışıyoruz. 'Öğrenmek sizden, dondurmalar bizden' diyerek onların her anında yanlarında olduğumuzu vurguluyoruz. Yüzlerindeki mutlu tebessüm bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bölgemizdeki her bir ferde ulaşmak tek gayemizdir. Katkıda bulunan yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son olarak, Filistin'de hayatını kaybeden binlerce çocuğa Allah'tan rahmet diliyorum. Unutmasınlar ki Allah'ın adaleti muhakkak Filistinli çocuklar için tecelli edecektir."

Bu anlamlı etkinlik, hem çocukların yüzlerini güldürmeye hem de toplumsal dayanışmayı pekiştirmeye devam ediyor.Ak parti Dulkadiroğlu Gençlik Kolları, çalışmalarını sürdürerek daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt