Kahramanmaraş, Kurtuluş Savaşı’ndaki eşsiz direnişinin simgesi olan İstiklal Madalyası’nın 100. yılını görkemli etkinliklerle kutladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Nisan 1925’te verilen madalyanın yıl dönümünde düzenlenen programların en dikkat çeken etkinliği, Milli İrade Meydanı’ndaki dev konser oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla sahne alan rock müziğinin sevilen ismi Kıraç, binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. “Zaman”, “Gidiyorum”, “Gülpembe” ve “Kerkük Zindanı” gibi şarkılarla coşku zirveye çıktı. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerinde bayraklarla şarkılara eşlik etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Kıraç’a ve etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.