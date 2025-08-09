AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, “Terörsüz Türkiye” meselesinin Partiler üstü bir konu olduğunu, gündelik siyasete alet edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu süreçte asla bir ‘al–ver’ süreci yoktur.” dedi.

Yayman, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” hedefiyle şehit yakınları ve gazilere hitaben kaleme aldığı mektubu değerlendirdi.

Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunda, terörle mücadele sürecinin hiçbir aşamasında “pazarlık, müzakere, taviz, gizli ya da kirli girişimlere” yer verilmediğini vurguladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubundan, “Şehitlerimizin aziz ruhlarını rencide edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedefimize ulaştığımızda, bin yıllık kardeşliğimiz yeni bir merhaleye taşınacak, aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza dek sökülüp atılacaktır” ifadelerini aktaran Yayman, bu kararlılığın Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Tarihi bir eşik aşılmıştır

Yayman, “TBMM’de kurulan komisyon, bu kutlu yolda önemli bir eşiğin aşıldığını göstermektedir. Cumhur İttifakı olarak teröre geçit vermeyen, evlatlarımızın huzur ve güven içinde büyüdüğü, birlik ve kardeşliğin ebediyen baki kaldığı bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Bu sürecin bir “devlet politikası” olduğuna dikkati çeken Yayman, “Partiler üstü olan bu mesele gündelik siyasete alet edilmemelidir. Asla bir ‘al–ver’ süreci yoktur.

Şehitlerimizin ruhunu incitecek tek bir adıma dahi izin verilmeyecektir. Amacımız, Türkiye Yüzyılı’na yakışan kardeşlik ve birlik siyasetini hakim kılmaktır.” ifadelerini kullandı.

Komisyon çalışmalarının pozitif bir iklimde devam ettiğini belirten Yayman, TBMM’de yaşanan uzlaşmanın Türkiye’nin yakaladığı ortak aklın ve stratejik vizyonun bir sonucu olduğunu ifade etti.