1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M.Burak Gül, emeğin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak tüm işçilerin bayramını kutladı.

Emeğin sadece ekonomik değil, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir değer olduğuna dikkat çeken Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden çalışan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden kutluyorum. Alın teri döken, üreten, ülkemizin büyümesinde ve gelişmesinde doğrudan katkısı olan tüm emekçilerin başımızın üzerinde yeri vardır.

AK Parti olarak her zaman işçi kardeşlerimizin haklarını korumayı ve yaşam standartlarını yükseltmeyi temel ilke olarak benimsedik.

“Emeğin en yüce değer.” Olduğunu hatırlatan Gül, işçilerin sadece bir gün değil, her zaman hatırlanması ve haklarının korunması gerektiğini belirtti.

Başkan Gül sözlerini şöyle tamamladı:

“Kahramanmaraş’ımızda emek veren, üreten, inşa eden tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışımızla, her kesimin refahı için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz.

1 Mayıs’ı, birlik ve beraberliğin günü olarak görüyor, bu anlamlı günde tüm emekçilerimize sağlık, huzur ve bereket diliyoruz.”