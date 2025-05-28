AK Parti İl Başkanı M.Burak Gül açıklamasında:

“Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, merhum Necip Fazıl Kısakürek’e atfen sarf ettiği yakışıksız ifadelerle, saygısızlığında ötesine geçip hakarette bulunmuştur.

Bir neslin düşünce dünyasında derin izler bırakan, eserleriyle başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan insana hitap eden usta şair, yazar, dava insanı Necip Fazıl Kısakürek’e karşı saygısız sözler kullanmak, hakaret etmek kimsenin haddine değildir. “Üslubu beyan aynıyla insandır.” Yani konuşma üslubu, kişinin kendisini yansıtır. Ya da kap içinde ne varsa onu sızdırır da diyebiliriz. Tanju Özkan’da çirkin sözleriyle kendini tanımlamıştır Milletimizin gönül dünyasında yer etmiş, kahraman şehrimizin yiğit evladı merhum Necip Fazıl Kısakürek’e yapılan bu saygısızlığı, hakareti kınıyor, fikirleri ve eserleriyle düşünce dünyamızda derin izler bırakan şair, yazar ve dava insanı hemşehrimiz Necip Fazıl Kısakürek’i, vefatının 42.Yıl dönümde bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum.”