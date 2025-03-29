Partililer il başkanlığına gelerek burada Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve ilçe belediye başkanlarının da katılım sağladığı törende bayramın manevi atmosferini yaşama fırsatı buldu.

Bayramlaşma törenine ev sahipliği yapan Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı AV. M. Burak Gül burada yaptığı açıklamada “parti mensuplarımızla bir arada olmanın coşkusunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Dr. Tuba Köksal da her şeyin yavaş yavaş düzeldiğine dikkat çekerek herkesin bayramını kutladılar.