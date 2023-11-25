AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Gazze'deki insanlık dramına değinerek Kadın ve çocuk mezarlığına dönen bu coğrafyada, savaş suçlarına karşı önemli mesajlar verdi.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar
AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Gazze'deki insanlık dramına değinerek Kadın ve çocuk mezarlığına dönen bu coğrafyada, savaş suçlarına karşı önemli mesajlar verdi.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P