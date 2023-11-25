Başkan Mahçiçek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Öğretmenleri Unutmadı! Başkan Mahçiçek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Öğretmenleri Unutmadı!

AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Gazze'deki insanlık dramına değinerek Kadın ve çocuk mezarlığına dönen bu coğrafyada, savaş suçlarına karşı önemli mesajlar verdi.

Kaynak: Taha Hayri Bağbudar