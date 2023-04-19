28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Dr. Tuba Köksal Yunus Emre Mahallesi- Yatılı Bölge Mevkiindeki Esnaf Ve Vatandaşlar İle Bir Araya Geldi.

Burada Esnaf Ve Vatandaşları Ziyaret Eden Aday Dr. Köksal Onların Halini Hattını Sorarak 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Ziyaretler Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Dr. Tuba Köksal Seçim Çalışmaları Kapsamında Ziyaretlerini Sürdürdüklerini Dile Getirdi.