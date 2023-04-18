28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak Mağaralı Ökkeş Caddesindeki Esnaf Ve Vatandaşlar İle Bir Araya Geldi.

Burada Esnaf Ve Vatandaşları Ziyaret Eden Aday Gürbak Onların Halini Hattını Sorarak 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Ziyaretlerde Aday Gürbak’a Eşlik Eden Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara Yaptığı Açıklamada Devlet Millet El Ele Hep Birlikte Yeniden Ayağa Kalkacaklarını Söyledi.

Ziyaretler Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak Ülkenin Geleceğini Pazarlık Haline Getirenlere Karşın Hep Birlikte Ülkeyi Daha İleriye Götürmek İçin Çalıştıklarını İfade Etti.