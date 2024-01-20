Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tensipleriyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Gösterilen Fırat Görgel’in Vatandaşlarla Bir Araya Geldiği Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezindeki Programa Katılım Sağladı.
Program Sonrası Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulunan Milletvekili Kurt 31 Mart Seçimlerine Hazır Olduklarını Dile Getirerek Fırat Görgel’in Kahraman Şehre Hayırlı Olmasını Diledi.
Milletvekili Kurt Konuşmasının Devamında İlçe Adaylarının da En Kısa Sürede Açıklanacağını Söyleyerek Ak Davanın Neferlerinin Milletinin Yanında Olduğuna Dikkat Çekti.Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt