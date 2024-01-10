Kahramanmaraş Kamuoyunun Yakından Tanıdığı Ve Ak Parti’nin Çeşitli Kademelerinde Uzun Yıllar Görev Yapan Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Aday Adayı Dr. Ali Ünsal Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulundu.
Aday Adayı Ünsal Sürecin Adaylıkla Sonuçlanması Halinde Gerçekleştirmeyi Planladıkları Çalışmalar Hakkında Bilgiler Verdi.
Aday Adayı Ünsan Gençleri De Unutmadıklarını Söyleyerek Sokak Hayvanlarıyla İlgili Planladıkları Çalışmaları Aksu Haber’e Paylaştı.
Aday Adayı Ünsal Konuşmalarını Sonlandırırken Tüm Kahramanmaraş Halkına Desteklerinden Dolayı Teşekkürlerini İletti.Kaynak: Ayşe Asır