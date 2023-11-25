Bakan Özhaseki Kent Genelinde Gelinen Son Nokta Hakkında Bilgiler Paylaştı Bakan Özhaseki Kent Genelinde Gelinen Son Nokta Hakkında Bilgiler Paylaştı

Adaylık süreci hakkında bilgiler veren Canlı, şunları söyledi.
Onikişubat ilçesinde hayata geçireceği projeleri de anlatan aday adayı Canlı,  Gerdan Ekokent projesiyle ilçenin cazibesin arttırılacağını söyledi.
 

Kaynak: Taha Hayri Bağbudar