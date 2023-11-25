Adaylık süreci hakkında bilgiler veren Canlı, şunları söyledi.
Onikişubat ilçesinde hayata geçireceği projeleri de anlatan aday adayı Canlı, Gerdan Ekokent projesiyle ilçenin cazibesin arttırılacağını söyledi.
Adaylık süreci hakkında bilgiler veren Canlı, şunları söyledi.
Onikişubat ilçesinde hayata geçireceği projeleri de anlatan aday adayı Canlı, Gerdan Ekokent projesiyle ilçenin cazibesin arttırılacağını söyledi.
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