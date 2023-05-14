AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarıyla ilgili konuştu.

Yavuz, seçim güvenliği konusunda Türkiye'de herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi.

Sistemin doğru çalıştığını anlatan Yavuz, ilçe seçim kurullarında partilerin üyeleri ve temsilcileri olduğunu anımsattı.

"Açık ara önde olduğumuzu ifade etmem mümkün"

Kendilerinin de sandıktan aldığı bilgiler olduğunu vurgulayan Yavuz, "Şu an geldiğimiz noktada hem TBMM tablosunda hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuzu ifade etmem mümkün." dedi.

Yavuz, ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarının herkesi bağlayacağını ve gerçek fotoğrafın ortaya çıkacağını ifade etti.

"Kurumları suçlamanın bir anlamı yok"

AK Partili Yavuz, sonuçların Türkiye ve AK Parti açısından hayırlı olmasını diledi. Açıklamasında Yavuz, şunları da söyledi: