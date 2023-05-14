AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarıyla ilgili konuştu.
Yavuz, seçim güvenliği konusunda Türkiye'de herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi.
Sistemin doğru çalıştığını anlatan Yavuz, ilçe seçim kurullarında partilerin üyeleri ve temsilcileri olduğunu anımsattı.
"Açık ara önde olduğumuzu ifade etmem mümkün"
Kendilerinin de sandıktan aldığı bilgiler olduğunu vurgulayan Yavuz, "Şu an geldiğimiz noktada hem TBMM tablosunda hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuzu ifade etmem mümkün." dedi.
Yavuz, ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarının herkesi bağlayacağını ve gerçek fotoğrafın ortaya çıkacağını ifade etti.
"Kurumları suçlamanın bir anlamı yok"
AK Partili Yavuz, sonuçların Türkiye ve AK Parti açısından hayırlı olmasını diledi. Açıklamasında Yavuz, şunları da söyledi:
Birleştirme tutanakları esnasında parti müşahitlerinin de yine orada gözlemci olarak bulunmasının mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz.
Şu anda açıkçası bir panik havası içerisinde gelişigüzel bir şekilde kurumları suçlamanın bir anlamı yok. Madem aylardır sandıkta önlem alıyorsunuz, madem sandıkta olup biteni, sandığın sonucunu herkesten önce bileceksiniz, o zaman sizin bir öngörünüzün olması gerekir ama kurumları suçlamadan.