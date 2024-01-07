AK Parti’nin İstanbul'da kimi aday gösterileceği merak ediliyordu.

Sosyal medyadan yayınlanan videoda konuşan Murat Kurum, İstanbul için AK Parti'den aday olduğunu resmen açıkladı.

"İstanbul'u karmaşadan ve deprem riski kaygısından kurtaracağız"

Murat Kurum'un açıklaması şöyle:

Arkadaşlarımızla birlikte 16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız, Burada İstanbul'un karmaşasını, düzensizliğini ve insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte oradan kaldırmak için tüm ekibimizle birlikte çalışacağız.