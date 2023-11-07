Onikişubat Belediyesi’nin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yaptığı Uluslararası EXPO 2023 kapsamında düzenlediği Kitap Fuarı etkinlik, söyleşi ve imza günleri ile tüm hızıyla devam ediyor.

Çocuk gelişimi ve annelik üzerine yaptığı akademik çalışmalarla ‘Akademisyen Anne’ olarak adından söz ettiren ve bu alanda Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biri olan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, EXPO 2023 Kitap Fuarı’na konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşi ve imza günü ile EXPO 2023 Kitap Fuarı’nda sevenleriyle buluşan Kangal, hayatın içinden hikayelerle çocuk-ebeveyn ilişkilerine yönelik anne ve babalara önemli bilgiler verdi.

“EXPO’nun rengarenk şemsiyeleri altında yeni umutların doğduğunu gördüm”

Özellikle deprem mağduru anne ve babalarla bir araya gelmenin anlamlı olduğunu kaydeden Saniye Bencik Kangal, “Kahramanmaraş’a bu benim üçüncü gelişim. İlk geldiğimde deprem öncesiydi ve daha sonra depremin ardından bir kere daha gelmiştim. O günler gerçekten yüreğim tabiri caizse cız ederek ayrıldım çünkü görmek çok başka bir şeydi. Üçüncü gelişimde EXPO’nun rengarenk şemsiyeleri altında yeni umutların doğduğunu gördüm. Gerçekten de deprem mağduru anne ve babaların yüzlerinde o gülümsemelerini, çocukları adına bir şeyler yapabilmek için çabalarını ve çocukları geçtim kendileri hayata tutunmak için ayakta durmaya çalıştıklarını görmek beni inanılmaz mutlu etti. Onlara minicik ilham olduysam, birazcık katkı sağladıysam çok mutlu oldum. Kahramanmaraş’a hep çok severek geliyorum. EXPO 2023’ü de çok beğendim. Başta Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Kahramanmaraşlı kardeşlerimizi yazar buluşmalarımıza davet ediyorum”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de söyleşisinden dolayı Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’a teşekkür ederek, Kahramanmaraş halkını yazar buluşmalarına davet etti. Başkan Mahçiçek, “EXPO 2023 Sergi Alanı’mızda Kitap Fuarı çerçevesinde yazarlarımızla buluşmamız devam ediyor. Çok verimli ve faydalı konuşmacılar var. Bugünkü misafirimiz de çocuk gelişimi ile önemli çalışmaları olan ve Akademisyen Anne olarak bilinen Saniye hanımdı. Doğrusu her yaşta öğreneceğimiz şeyler var diye düşündüm ben. Belki bizim çocukluğumuzda çok fazla yaşayamadık. Annemiz, babamız çocuk davranışı ve çocuk gelişimiyle ilgili bütün bunları bilecek durumda değildi. Şimdi bizim çocuklar büyümüş olsa bile, torunlarımıza ve diğer küçük çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız var. Onların davranışlarıyla ilgili bilmemiz gerekenler var. Bu vesileyle onları öğrenmiş olduk. Dün Zafer Şahin, ondan önce Nurullah Genç ve ilk gün de Serdar Tuncer bey misafirimizdi. Bütün konuşmacı arkadaşlarımız çok verimli şeyler anlattılar. Bütün Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin buraya gelip dinlemelerini tavsiye ederim. Yazarlarımızdan istifade etmemiz gerekiyor. Doğrusu ben her gün gelip dinliyorum ve istifade ettiğimi düşünüyorum. Tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerimizi yazar buluşmalarımıza davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’a günün anısına EXPO 2023’ün sembol çiçeği Maraş Sünbülü’nü takdim etti.