ANG ALMİLA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Adem Gürz, yaptığı açıklamada, “AKALP Çiftliği Doğal Ürünleri, Kahramanmaraşlıları kaliteli ve doğal beslenmeye teşvik edecek. 2022’de ilk şubemizi açtık ve bugün ikinci şubemizin açılmasını müjdelemekten büyük mutluluk duyuyoruz. İlerleyen yıllarda daha fazla şube açarak, halkımızın sağlığını ön planda tutmayı sürdüreceğiz,” dedi.

Yeni açılan şube, organik gıda ve doğal ürünlere ilgi duyan vatandaşlar için önemli bir alternatif oluştururken, kaliteli ürün ve hizmet anlayışıyla bölgedeki sağlıklı yaşam trendine katkı sağlamayı amaçlıyor.