Dünya Genelindeki Gelişmeler Brend Petrolü Etkilerden Döviz Kurundaki Yaşanan Dalgalanmayla Birlikte Vatandaşları da Olumsuz Etkiliyor.
Koçpet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Koç Akaryakıt Sektöründeki Son Durumu Aksu Haber’e Paylaştı.
Dünya Genelindeki Gelişmeler Brend Petrolü Etkilerden Döviz Kurundaki Yaşanan Dalgalanmayla Birlikte Vatandaşları da Olumsuz Etkiliyor.
Koçpet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Koç Akaryakıt Sektöründeki Son Durumu Aksu Haber’e Paylaştı.
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