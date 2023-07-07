Büyükşehir Zararlılarla Mücadele İçin 7/24 Sahada Büyükşehir Zararlılarla Mücadele İçin 7/24 Sahada

Dünya Genelindeki Gelişmeler Brend Petrolü Etkilerden Döviz Kurundaki Yaşanan Dalgalanmayla Birlikte Vatandaşları da Olumsuz Etkiliyor.
Koçpet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Koç Akaryakıt Sektöründeki Son Durumu Aksu Haber’e Paylaştı.
 