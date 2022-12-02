Programda katılımcılara; elektrikli araç ve şarj istasyonu pazarı, şarj istasyonuna ilişkin temel kavramlar, dağıtım şebekesiyle şarj istasyonu ilişkisi ile şarj istasyonunun şebekeye etkisine ilişkin yapılan çalışmalar konusunda eğitimler verildi.

2 gün boyunca devam edecek olan eğitim programı ile birlikte EPDK ve enerji uzmanları derneğinden gelen enerji uzmanları, Akedaş çalışanlarını elektrikli araçlar ve şarj istasyonları alt yapısıyla ilgili bilgilendirecek

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, eğitim hakkında bilgiler verdi.