AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., Türk Kızılayı ile işbirliği yaparak düzenlediği kan bağışı kampanyasıyla, çalışanlarının topluma olan katkılarını artırmayı hedefliyor. Şirket, düzenli olarak gerçekleştirilen kan bağışı etkinliklerine katılımı teşvik ederken, sağlık alanındaki önemli ihtiyaçlara da destek olmayı amaçlıyor.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Kızılay, kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla birlikte gerçekleştirdikleri kampanya ile çalışanlarına hem bağış yapma imkânı sundu, hem de kan bağışının hayat kurtaran bir öneme sahip olduğuna dair farkındalık yarattılar. Kampanya, şirketin sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olarak, her yıl düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek şekilde planlanmaktadır.

Kan bağışına destek veren çok sayıda AKEDAŞ çalışanı, bu anlamlı kampanyaya katılarak sağlık alanında acil ihtiyaç duyulan kan stoklarına katkı sağladı. Kampanya, aynı zamanda şirket içinde dayanışma ruhunu pekiştirirken, çalışanların sosyal sorumluluk bilincini de artırmayı hedefliyor.

Türk Kızılayı ise kampanyaya verdikleri destekten dolayı AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederek, kan bağışlarının önemine dikkat çekti. Kızılay yetkilileri, her yıl düzenli olarak yapılan bu tür kampanyaların, ülke genelindeki kan ihtiyacının karşılanmasında büyük rol oynadığını belirtti.