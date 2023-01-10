Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan “Enerji Tasarrufu Haftası” dolayısıyla enerji israfının önüne geçilmesi konusunda farkındalık oluşturmak için harekete geçen Akedaş, Enerji Tasarrufu Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencilerini tasarruf ve verimli enerji kullanmaya teşvik edici etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda Hasan Balcı İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte Akedaş yetkilileri tarafından enerji tasarrufunun püf noktaları ve enerji verimliliği içerikli sunumu gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Kayıp, Kaçak Ve Tahsilat Müdürü Oğuzhan Kalkan, duyarlılığından dolayı hasan balcı ilkokulu öğrencilerine teşekkür etti.