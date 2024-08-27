Uzun bir aranın ardından yeniden ziyaretçilerine kavuşan ve ilk günkü coşkuyla devam eden Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden eğlenceli programlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Geleneksel ağustos fuarı bünyesinde birçok zenginliği de bulundurmasıyla öne çıkarken Kahramanmaraş’ın önemli değerlerinden AKEDAŞ İstiklal Spor da fuarda yerini aldı.

Burada kulüp yetkilileri ziyaretçilerle bir araya gelerek onlara takım hakkında bilgiler verdi.

AKEDAŞ İstiklal Spor Standını ziyaret etme fırsatını yakalayan taraftarlar ve kulüp yetkilileri Kahramanmaraş’ın önemli bir değeri olan AKEDAŞ İstiklal Sporu hep birlikte şahlandıracaklarını ifade ettiler.