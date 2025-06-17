TFF 2. Lig’de 2025-2026 futbol sezonunun fikstür kura çekimi başladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen organizasyon, TFF’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Kulüp temsilcilerinin katıldığı kura çekiminde, ligde mücadele edecek 36 takımın sezon boyunca karşılaşacağı rakipler ve maç tarihleri belirlenecek. Çekiliş sırasında hem ligdeki rekabet dengeleri hem de derbi tarihleri gibi önemli detaylar netleşiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, kura çekimiyle ilgili yaptıkları açıklamada, 2025-2026 sezonunun tüm takımlar ve futbolseverler için centilmence ve başarılı bir şekilde geçmesi dileğinde bulundular. Taraftarlar, bu önemli organizasyonu TFF’nin resmi YouTube kanalından anlık olarak takip edebiliyor.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, 2025-2026 sezonunun maç takvimi TFF’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.