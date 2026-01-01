Yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenen kar yağışı akşam saatleriyle birlikte etkisini azaltacak ancak buzlanma ve don riski gece boyunca ve yarın sabah saatlerine kadar devam edecek.

AKOM verilerine göre İstanbul’da sıcaklıklar -1 ile 3 derece arasında seyredecek. Kar yağışı özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası’nda aralıklarla etkili olurken, rüzgarın kuzey ve lodos yönlerinden kuvvetli eseceği bildirildi.

Nem oranının yüksek olması nedeniyle sürücüler ve yayalar için kaygan zemin riski bulunuyor.

Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını, toplu taşıma kullanmalarını ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını istedi. Özellikle gece ve sabah erken saatlerde oluşabilecek don olaylarına karşı sürücüler uyarıldı.

AKOM, hava koşullarının hafta boyunca yakından takip edildiğini ve gerekli durumlarda yeni bilgilendirmelerin yapılacağını duyurdu.