Seçim sonrası bir araya gelen ancak ilk kez ortak metin yayınlamadan dağılan 6’lı masada yeniden Akşener krizi yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinden ezici mağlubiyetle ayrılan 6’lı koalisyon masasında ayrışmalar derinleşti. Yeni meclis aritmetiğinde Parlamenter Sistem planı imkansızlaşan 6’lı masanın seçim sonrası yaptığı ilk toplantısının gergin geçtiği öğrenildi.

AKŞENER’DEN VETO

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, seçimlerden sonra suskun kalan ittifak ortaklarıyla bir araya gelindi. Seçimden 3 gün sonra yapılan toplantıda cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için görüş alışverişinde bulunuldu. Ancak Kılıçdaroğlu’nun masaya getirdiği “Bakanları açıklama” teklifi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e takıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimi öncesinde seçmene “güçlü kadro” mesajı verebilmek için 7 bakanlığın başına geçecek isimleri açıklama teklifini masaya sundu. Kılıçdaroğlu’nun Dışişleri, Adalet, Milli Savunma, Milli Eğitim, Çevre Şehircilik, Ulaştırma, Sağlık bakanlıklarına getirilecek isimleri tek tek açıklayarak seçmendeki umut kırıklığını gidermek ve sinerji oluşturmak planını gündeme getirdi.

Bakanlıkların belirlenmesinde daha önce tartışma yaşayan 6’lı masanın bu konuda bir kez daha uzlaşamadığı öğrenildi. T24'ten Murat Sabuncu'nun iddiasına göre, İyi Parti lideri Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun 7 bakanı açıklama teklifine itiraz ettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun bütün ısrarlarına rağmen Akşener’in geri adım atmadığı ve “bakan açıklama” girişiminin rafa kaldırıldığı kaydedildi.

ISRAR EDECEK

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bu formülü yine gündemde tutacağı ve uzlaşma için Akşener’in kapısını bir kez daha çalacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun bu fikrini medya yoluyla sıklıkla kamuoyuna lanse edeceği, seçmende kabul görecek olmasına göre Akşener'e baskı uygulayacağı belirtildi.

HERKES OYUNA GÖRE BAKANLIK ALACAK'

İyi Parti lideri Akşener, seçime günler kala katıldığı programda CHP ile İyi Parti’nin milletvekili sayısına göre görev dağılımı yapılır. CHP diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez. Oy oranına göre bakanlık dağılımı yapılacak.” demişti.

İttifakın diğer ortakları Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti’ye bakanlık kapılarını Akşener, CHP’nin kendi payına düşen bakanlıkları bu partilere dağıtabileceğini söylemişti. Böylelikle İyi Parti’nin bakan sayısının diğer 6’lı masa partilerinden daha fazla olma ihtimali belirmişti. CHP ise bu teklifi kabul etmeyerek suskun kalmıştı.

ÇALIŞMAYAN PARTİ BÖYLE BELLİ OLACAK

Hiçbir kritik meselede uzlaşamayan 6’lı koalisyon masasının 2. Tur seçimlerine sayılı günler kala belirli bir strateji geliştirmede zorlanması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun, diğer ittifak ortaklarının ikinci tur seçimlerinde gayret göstermeme ihtimali üzerine ise farklı bir formül geliştirdiği belirtildi.

Buna göre 28 Mayıs’a kadar bütün partilerin il başkanlarının birbiriyle koordineli çalışacak ve ortak raporlar hazırlayıp günlük olarak liderlere sunulacak. Böylelikle hangi partinin sahada hangi çalışmayı yürüttüğü gözlemlenecek.

'KUMAR MASASI' DEYİP AYRILMIŞTI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu 2 Mart’taki toplantıda masayı devirmişti. Akşener, yaptığı basın açıklamasında “Kumar masasında, noter masasında olmayacağız” demişti.

Metni bizzat kendisinin yazdığını açıklayan İyi Parti lideri Meral Akşener, “İyi Parti kıskaca alınmış, dayatmaya mecbur bırakılmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme siyasetin hınk edicisi olmayacaktır.” sözlerini sarf etmişti.

İşte Akşener'in unutulmayan o konuşması:

