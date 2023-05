Türkiye’nin kaderinin oylandığı 14 Mayısta, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri için an be an sahada ve teyakkuzda olan ekiplerimiz, vatandaşların doğru ve güvenilir haber kaynağının sağlanması için yoğun mesai harcadı.

Sesini her vatandaşa duyurmak için gecesini gündüzüne katarak yoğun tempoda çalışmalarına devam eden Aksu TV, seçim gecesinde de akşam haberlerine saat 18.00’de başlayarak kesintisiz gece 03.00’e kadar yayın akışına canlı yayınlarla devam ettirdi.

Gerek Nişantaşı Corner stüdyolarında konuk alarak gerekse sahada ki atmosferi ekranlara taşıyarak genel seçimin nabzını tutan Aksu TV, Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün anlatımlarıyla Türkiye seçimlerinin son dakika gelişmelerini izleyicilere aktardı

Birçok seçimi Aksu TV ekranlarında yorumlayan Hukukçu, İnşaat Mühendisi, Araştırmacı-Yazar Serdar Erdoğanyılmaz ve Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, 2023 genel seçimlerinde de tarafsız olarak seçim öngörülerini paylaştı.



HABER: MEHMET DEVECİ