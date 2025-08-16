ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Barışın Peşinde” temalı üçe üç formatındaki zirve için Alaska’nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssünde bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Trump: “Anlaşma Sağlanana Kadar Anlaşma Olmamıştır”

Trump, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu toplantı çok verimli geçti. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Birçok konuda anlaşmaya vardık. Ancak birkaç önemli konuda henüz tam olarak anlaşamadık. Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır.”

Heyetler de Görüşmede Yer Aldı

Zirvede Trump’a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin’e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik etti.

İlerleme Sağlandı Ancak Kritik Konular Masada Kaldı

Trump ve Putin’in, görüşmede birçok konuda uzlaşmaya vardıkları ancak özellikle güvenlik, enerji ve bölgesel krizler konularında müzakerelerin devam edeceği bildirildi.