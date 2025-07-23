Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve meslek edinmelerine destek olmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK), her yaş grubuna hitap eden onlarca farklı atölyesiyle eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

KAMEK çatısı altında yürütülen kurslardan biri olan Terzilik Atölyesi, dikiş nakışa ilgi duyan vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Usta öğreticiler rehberliğinde gerçekleşen eğitimlerde, katılımcılara temel ve ileri düzeyde dikiş teknikleri öğretiliyor.

Terzilik atölyesi, kursiyerlerin hem el becerilerini geliştirmelerine hem de üretim sürecine aktif katılım sağlamalarına olanak tanıyor.

Atölyede eğitim alan kursiyerler, diktikleri kıyafetleri ve hazırladıkları ürünleri kendi ihtiyaçları için kullanmanın yanı sıra satışa sunarak aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Bu yönüyle KAMEK Terzilik Atölyesi, sadece bir eğitim merkezi değil; aynı zamanda kadınların üretimle buluştuğu, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının güçlendiği bir ortam haline geliyor.

Kursiyerlerden Muazzez Akbaba, aldığı eğitimlerden oldukça memnun olduğunu ifade ederek, “İki dönemdir KAMEK’teki terzilik atölyesine katılıyorum. Bu işe ilgi duyduğum için başladım ancak artık ilerletmeyi düşünüyorum. Burada çok güzel eğitimler alıyoruz. Çok verimli geçiyor. Aldığım eğitimlerle hem kendime hem çocuklarıma giysiler dikiyor, hediyelik ürünler hazırlıyorum” dedi.

Diğer bir katılımcı Ayşe Küçüktüfekçi ise dikiş merakını KAMEK’te geliştirme fırsatı bulduğunu belirterek, “4 aydır burada eğitim alıyorum. Dikişe çok merakım vardı. El becerilerimi geliştirerek yeni ürünler oluşturmak, bunları satarak aile bütçesine katkı sağlamak istiyorum. Ailem için özel kumaşlarla istedikleri modelde kıyafetler dikiyorum” ifadelerini kullandı.