Ali Cabbar'ın hikayesi okuyanları derinden etkiliyor. Ali Cabbar Tekirdağ’ın bir köyünde Gırnatasıyla düğünlere gitmektedir. Köyde bir kıza sevdalı olan Ali Cabbar, babasının “Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var, yürü Ali Cabbar” diye çağırması üzerine düğüne gider. Gırnatasını çaldığı sırada sevdiği kızın evlendiğini görür. Bunun üzerine aşkından kahrolan Ali Cabbar, askere gitme kararı alır. 6-7 ay sonra ise köye şehit olduğu haberi gelir.

Bunun üzerine Ali Cabbar için şu sözler yazılır:

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla ali cabbar

Yükün’ almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider ali cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye ali cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize ali cabbar...

ALİ CABBAR HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Ali Cabbar hikayesini doğrulayan herhangi bir veri bulunmamaktadır. Hikayenin anonim olduğu iddia edilmektedir.

Ali Cabbar'ın Hikayesini Hüsâmeddîn Bayraklı'dan dinlemek için Tıklayınız...

Ali Cabbar'ın şarkısını Emircan İğrek'in yorumu ile dinlemek için tıklayınız...