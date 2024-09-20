İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, amcasının vefat haberiyle sarsıldı...

Bakan Yerlikaya'nın amcası Mehmet Yerlikaya, hayatını kaybetti.

85 yaşında olduğu öğrenilen Mehmet Yerlikaya, bugün dualarla toprağa verildi.

Cenaze namazına katılan isimler arasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yeni Konya Valisi İbrahim Akın da yer aldı.

KONYA'DA DEFNEDİLDİ

Eski AK Parti Konya Milletvekili İlhan Yerlikaya’nın babası olan 85 yaşındaki Mehmet Yerlikaya'nın cenazesi, ikindi vakti Mürşitpınar Camisi'ne getirildi.

Zeki Dursun'un haberine göre; Yerlikaya, burada kılınan cenaze namazı sonrası Konya Musalla Mezarlığı'nda defnedildi.