Sarkıntılığa maruz kaldığı ileri sürülen Şükran Ö’nün (42) üzerinden çıkardığı bıçağı Mustafa T’nin boğazına dayadıktan sonra sevgilisi Murat S’ye (48), ‘Destur ver ben bunun boğazını keseceğim’ diyerek izin istediği, bıçağı alan Murat S’nin herkesin gözü önünde Mustafa T’yi bıçakladığı belirtildi.

Olay, 30 Aralık günü merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi İhsaniye Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Kent merkezinde bir kafe işleten Murat S. ve imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı sevgilisi Şükran Ö., önceden tanıdıkları Mustafa T. ile alkol almak için randevulaştı.

Sevgililer ve Mustafa T. alkol aldığı sırada, masalarına Mustafa T'nin iki arkadaşı daha gelerek guruba katıldı.

Olay, 30 Aralık günü merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi İhsaniye Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Kent merkezinde bir kafe işleten Murat S. ve imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı sevgilisi Şükran Ö., önceden tanıdıkları Mustafa T. ile alkol almak için randevulaştı.

Sevgililer ve Mustafa T. alkol aldığı sırada, masalarına Mustafa T'nin iki arkadaşı daha gelerek guruba katıldı.

DESTUR VER BOĞAZINI KESEYİM'

Yaklaşık 1,5 saat sonra Şükran Ö., birden ayağa kalkarak üzerinde taşıdığı bıçağı çıkardı. Şükran Ö., bacaklarına, ellerine dokunduğu ve sol omzunu cinsel amaçlı ısırdığı iddiasıyla bıçağı Mustafa T'nin boğazına dayadı..

Sevgilisine dönen Şükran Ö., 'Destur ver ben bunun boğazını keseceğim' diyerek izin istedi. Ancak Murat S., sevgilisinin elinden bıçağı alıp, defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı..

Şükran Ö. olay sonrası yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari sevgilisi ise 13 Ocak günü yakalanıp, tutuklandı. Şükran Ö., soruşturma aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı..

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet Savcısı sevgililerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiklerini belirterek her ikisi için de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti..

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