Edinilen bilgiye göre, trafik ekipleri durumundan şüphelendikleri otomobile 'dur' ikazında bulundu. Polisin ihtarını dikkate almayan sürücü hızla kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, Paşacık Mahallesi ve Hacılar Harmanı Mahallesi sokaklarında ihlal üzerine ihlal yaparak kaçan sürücüyü kovalamaya başladı. Trafik ekiplerinin durumu telsizden anons etmesi üzerine sürücünün kaçtığı mevki abluka altına alındı.

Kaçan sürücü yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu çıkmaz sokağa girince yakalandı.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü K.E. (43), hiçbir şey olmamış gibi araçtan inerek el sallayıp polise "Merhaba" dedi. "Polisten neden kaçtın?" sorusuna cevap veren sürücü alkollü olduğunu itiraf ederek, "Alkollüyüm, normal. İçmeyelim mi komiserim, sen içmiyor musun?" diye cevap verdi.

Ters kelepçe takılarak polis ekiplerince etkisiz hale getirilen sürücünün aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmaması üzerine kelepçeleri çözülen sürücüye alkol muayenesi yapıldı. Yapılan muayenede 3,20 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, kovalamacadan duyduğu rahatsızlığı diye getirerek, "Arkadan ceza yaz, bu kadar kovalamaya gerek yok" diye sitem etti.

6 ayrı kural ihlalinden 19 bin 70 TL ceza kesildi

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 90 TL, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL, kırmızı ışık ihlalinden 951 TL, şerit ihlalinden 4 bin 64 TL, aşırı koyu cam filminden 950 TL ve dur ikazına uymamaktan 951 TL olmak üzere toplam 19 bin 70 TL ceza kesildi. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.