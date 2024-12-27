Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, zorlu kış şartlarında özveriyle çalışan Karayolları Göksun Şefliği personelini ziyaret ederek ilçe halkı adına teşekkür etti. Kış mevsiminin yoğun geçtiği Göksun’da yolların açık tutulması ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz görev yapan ekiplere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Başkan Cüce, Karayolları personelinin çabalarının halk nezdinde takdirle karşılandığını ifade etti.



Ziyareti sırasında Başkan Cüce, Karayolları ekipleriyle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özellikle yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarıyla mücadelede gösterilen gayretlerin önemli olduğunu vurgulayan Cüce, “Sizlerin emeği sayesinde vatandaşlarımız kışın en zorlu anlarında dahi güvenli bir şekilde seyahat edebiliyor. İlçemiz için yaptığınız çalışmalar için her birinize minnettarız,” dedi.



Göksun Belediye Başkanı, vatandaşlara en iyi hizmeti sunma noktasında tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, “Allah devletimize zeval vermesin. Hep birlikte daha güzel bir Göksun için çalışmalarımıza devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı. Ayrıca Karayolları ekiplerine kolaylıklar dileyen Başkan Cüce, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sırasında personelle sıcak çay eşliğinde sohbet eden Başkan Cüce, kış şartlarının etkisini azaltmak adına yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam etmesi gerektiğini ve belediye olarak bu süreçte Karayolları Şefliği’ne gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.