Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı görevine getirilmesi gündem olmayı sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında son olarak Alman RND'den yeni bir analiz geldi.

Türk siyasetinde kimsenin Hakan Fidan kadar sır bilmediğini yazan RND, Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında sıkı bir güven ilişkisi olduğunu yazdı:

MİT'in başında 13 yıl geçirdikten sonra neredeyse hiç kimse Fidan kadar çok sır bilmiyor. Bu onu Türkiye'nin en güçlü adamlarından biri yapıyor. Türkiye'de herkes Fidan'ın adını biliyor ama kamuoyu onun hakkında çok az şey biliyor.

"Erdoğan'ın baş düşmanı Fethullah Gülen'in destekçilerini Türkiye'ye getirtti"

Hakan Fidan başkanlığında MİT operasyonlarının genişletildiğini yazan RND, "Erdoğan'ın danışmanı Türkiye gizli servisinin başına atandı. MİT'ten hükümeti eleştirenler korkuyor. Fidan yönetiminde hizmet, yurtdışındaki faaliyetlerini önemli ölçüde genişletti. Türkiye'nin Kuzey Irak, Suriye ve Libya'daki askeri operasyonlarını genişletti. Son yıllarda MİT ajanları Erdoğan'ın baş düşmanı Fethullah Gülen'in destekçilerini Türkiye'ye getirtti" ifadelerini kullandı.

"Gölge dışişleri bakanı gibiydi"

Dış politikanın Hakan Fidan için yeni bir alan olmadığını yazan RND, Fidan'ın gölge Dışişleri Bakanı gibi çalıştığını belirtti:

Fidan, şimdi ilk kez bir bakanlığın başına geçiyor. Ancak dış politika onun için yeni bir alan değil. Tam tersine birçok rolde yıllarca arka planda tüm önemli dış politika kararlarına dahil oldu. Erdoğan'ın gölge dışişleri bakanı olarak Türkiye'nin İsrail ve Mısır ile yakınlaşması için gizli görüşmeler hazırladı, Ukrayna ihtilafında arabuluculuk yapmak için Kiev ve Moskova ile yakın temaslar sürdürdü. Fidan'ın uluslararası bağlantıları iyi. Washington ve Moskova gibi birçok önemli gezide Erdoğan ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na eşlik etti.