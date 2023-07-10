Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi’nde deprem dolayısıyla eksik kalan kısımlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilk etabı geçtiğimiz günlerde asfaltlanarak hizmete açılan Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ikinci etap çalışmaları da tamamlandı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ile Çocuk Yuvası kavşağı arasındaki 1 kilometrelik arter asfaltlanarak ulaşıma açıldı.

Caddede asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çizgi uygulamaları gerçekleştirildi ve parklanma alanları belirlendi.

Yatay parklanma alanı ile toplamda 4 şeritli olarak hizmete sunulan arter, sürücülerin de beğenisini kazandı.

Proje kapsamında etaplar halinde sürdürülen son çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Binevler bölgesinin en işlek arterlerinin yenilenen alt ve üstyapısıyla hizmete alınması hedefleniyor.

