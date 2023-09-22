Altın fiyatları, güçlü dolar ve tahvil getirilerinin oluşturduğu baskıya rağmen yatırımcıların başlıca merkez bankalarının faizleri sabit tutma kararlarının ekonomide sorunlara işaret ettiği değerlendirmesinde bulunmasıyla yükseldi.

Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde 500 baz puan ile yüzde 30'a yükseltti.

Yükselmeye devam eden enflasyon ve TCMB'nin "Temmuz ve ağustos enflasyonları beklentiler üzerinde gerçekleşti" tespitleriyle dolar ve altın fiyatları yönünü yeniden yukarı çevirdi.