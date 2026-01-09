İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, örgüt liderliğini Erol Kurtulmuş’un yaptığı tespit edilen yapı mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin altın ve kıymetli maden ticaretinde kota dışı ve mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında zanlılar hakkında çok sayıda suçtan işlem başlatıldı.

Şüphelilerin, suç örgütüne üye olmak, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevzuatına aykırı hareket etmek, kamunun finansmanına ilişkin düzenlemeleri ihlal etmek ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri tespit edildi.

Bu kapsamda savcılık tarafından eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatları verildi. İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, elde edilen dijital materyaller ve belgeler üzerinde incelemelerin devam ettiği bildirildi. Yetkililer, altın ve kıymetli maden piyasasında kayıt dışı ve yasa dışı işlemlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.