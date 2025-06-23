Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ayşepınarı Mahallesi Bici Deresi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, M.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araç sürücüsü M.E. ve yanında bulunan A.I., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.